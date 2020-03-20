Игроки «Баварии» Киммих и Горецка пожертвовали € 1 млн на борьбу с коронавирусом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка и защитник Йозуа Киммих пожертвовали € 1 млн на борьбу с коронавирусом в Германии. Деньги будут направлены в благотворительные организации и социальные учреждения. Об этом сообщает Bild.

«Мы победим коронавирус только общими усилиями. Мы хотели помочь организациям, которые предоставляют помощь людям по всей Германии. Каждый из нас понимает, что наши усилия могут привнести только небольшой вклад», – сказал Горецка.

Нынешний розыгрыш чемпионата Германии приостановлен до 2 апреля из-за эпидемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.