Почеттино: надеюсь однажды вернуться с «Ньюэллс Олд Бойз» вместе с Месси

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, ныне пребывающий без работы, высказался о возможном возвращении в «Ньюэллс Олд Бойз».



«Я надеюсь однажды вернуться «Ньюэллс Олд Бойз». У меня есть возможность подождать. Предпочёл бы, чтобы это произошло через 10 лет. Вместе с Лионелем Месси», — цитирует Почеттино Marca со ссылкой на Radio de Plata.



Почеттино является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз» и в бытность футболистом защищал цвета клуба в начале карьеры, в период с 1988 по 1994 год. Месси в свою очередь находился в системе аргентинского клуба с 1995 по 2000 год, после чего перебрался в «Барселону», за которую выступает на протяжении всей карьеры. 32-летний форвард ранее выражал желание поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз».

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