Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионатах Беларуси и Австралии

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство футбольных турниров по всему миру было остановлено. Однако в некоторых странах матчи ещё проходят.

Сегодня, 20 марта, cостоятся две встречи в Высшей лиге чемпионата Беларуси. В рамках первого тура «Динамо-Брест» примет «Смолевичи» (начало — в 18:00 мск), а минское «Динамо» — «Рух» (20:00).

Не был остановлен чемпионат Австралии. В A-лиге сегодня прошли две игры: «Сентрал Корт Маринерс» дома уступил «Мельбурн Сити» со счётом 2:4, а «Брисбен Роар» одолел «Ньюкасл Джетс» — 1:0.

Российская Премьер-Лига и все остальные турниры под эгидой РФС остановлены до 10 апреля, АПЛ – до 30 апреля, Ла Лига – до 5 апреля, Серия А – до 3 апреля, Бундеслига – до 2 апреля, Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.