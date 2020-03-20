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Кантона может получить должность в структуре «Манчестер Юнайтед»

Кантона может получить должность в структуре «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона может вернуться в клуб и получить должность в его структуре. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, 53-летний француз может стать послом клуба, как Брайан Робсон и Денис Ирвин. На данный момент «красных дьяволов» возглавляет норвежец Уле-Гуннар Сульшер, который также ранее выступал за «Юнайтед». Сульшер возглавил «МЮ» после увольнения Жозе Моуринью в середине декабря 2018 года.

Кантона выступал в составе «Манчестер Юнайтед» пять лет, с 1992 по 1997 год. За это время он четыре раза становился чемпионом Англии и дважды обладателем Кубка Англии. Француз провёл за клуб 179 матчей, забил 81 мяч и отдал 61 результативную передачу.

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