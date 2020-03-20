Ари: после трудностей и расизма в сборной России появился темнокожий. Я сломал барьер

Нападающий «Краснодара» Ари поделился воспоминаниями о попадании в сборную России.



«Я был удивлен, когда мне напрямую позвонил Капелло. Он спросил, хотел бы я играть за сборную России. Я ответил: «Конечно». Это была моя мечта. Начался процесс с документами, но уже через две недели после того звонка Капелло ушёл из сборной. Я подумал: «Ну что за твою мать… И что теперь?» У меня была возможность уехать, но я решил остаться и пробиться в сборную России. Я максимально посвятил себя футболу, перешёл в «Локомотив», взял Кубок и чемпионат. После этого я получил и паспорт, и приглашение в сборную.



После всего, что я прошёл в России, после всех трудностей, после историй с расизмом у Халка и Роберто Карлоса появился темнокожий в сборной. Я сломал барьер. Россия – огромная страна. А тут чёрный из Сеара, продавец фруктов», — сказал Ари в ролике на канале журналиста Райана Сантоса в YouTube.

Трансфер Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолёта Оказывается, нападающего в «Краснодаре» заставляли стирать одежду.