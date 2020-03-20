Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 20 марта

Большинство европейских чемпионатов, среди которых пять ведущих лиг, приостановлено в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время известно о 23 футболистах, заражённых инфекцией.
Италия:
Даниэле Ругани, Блез Матюиди (оба – «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все – «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски (все – «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»).
Испания:
Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала (все – «Валенсия»), Жонатас («Эльче»), Йелко Алфая («Бергантиньос»).
Германия:
Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн 07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба – «Ганновер-96»).
Англия:
Каллум Хадсон-Одои («Челси»).
- 20 марта 2020
-
18:36
-
18:31
-
18:12
-
18:09
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:30
-
17:18
-
17:02
-
16:41
-
16:32
-
16:30
-
16:13
-
15:51
-
15:30
-
15:19
-
15:11
-
15:05
-
14:51
-
14:47
-
14:35
-
14:17
-
14:10
-
13:38
-
13:36
-
12:56
-
12:55
-
12:38
-
12:30
-
12:21
-
11:56