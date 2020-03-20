Пеле: Роналду — лучший футболист в мире. Он самый стабильный

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, кого считает лучшим игроком современности и лучшим игроком в истории.

«Думаю, что сейчас Криштиану Роналду — лучший в мире. Он самый стабильный. Но, конечно, не надо забывать и о Лионеле Месси.

Кто лучший футболист в истории? Это сложный вопрос. Нельзя забывать о Зико, Роналдиньо, Роналдо, из европейцев — о Франце Беккенбауэре, Йохане Круиффе. Думаю, Пеле был лучше всех. Почему? Потому что все сравнивают их со мной», — приводит слова Пеле A Bola со ссылкой на YouTube-канал Pilhado.

В нынешнем сезоне Роналду забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Турнирная таблица итальянской Серии А сезона-2019/2020 доступна на «Чемпионате».