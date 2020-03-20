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Классон: тренируюсь вместе с командой, смогу выйти на поле в июне

Классон: тренируюсь вместе с командой, смогу выйти на поле в июне
Футбол / РПЛ 0

Шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о восстановлении после разрыва крестообразной связки колена.

«Сейчас я тренируюсь вместе с командой, в полном объёме. Всё ещё чувствую, что пока не набрал стопроцентную форму, но это занимает некоторое время, когда отсутствуешь так долго, как я. Думаю, что смогу появиться на поле в июне.

Год для меня был очень тяжёлый. После травмы я ходил на костылях в течение 14 недель. Это было тяжёлое время, так как после перехода в «Краснодар» у меня не было никаких травм, я почти не пропускал тренировок. Эта травма была для меня в новинку», — цитирует SVT Sport Классона.

Напомним, Классон получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Испанией. В середине первого тайма защитник испанцев Жорди Альба сорвал контратаку шведов, сбив Классона, который после этого не смог продолжить игру. В июле полузащитник был прооперирован и с тех пор проходил процесс восстановления.

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