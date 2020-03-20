«Не хандри — холера на днях пройдёт». Евсеев процитировал Пушкина в «Инстаграме»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что в условиях карантина начал больше читать. На своей странице в «Инстаграме» 44-летний специалист процитировал Александра Пушкина.

«Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать. В школе читал не много — не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то ещё, кроме футбола.

Когда слышал, что Пушкин — наше всё, не думал, что настолько. Из письма Пушкина Плетнёву. Москва, июль 1831 года. В городе карантин.

«Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрёт и Жуковский, умрём и мы. Но жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жёны наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдёт, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы», — написал Евсеев.