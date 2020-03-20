Луценко — о словах Хёведеса: он гость. У них вечное ощущение, что россияне что-то скрывают

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал заявление защитника «Локомотива» Бенедикта Хёведеса о том, что число заражённых коронавирусом в России значительно выше, чем об этом сообщается.

«В карантине особо ничем не занимаюсь. Просто сидим дома с женой и детьми, смотрим новости. Ждём, когда будет что-то хорошее и всё пойдёт в сторону возобновления чемпионата. А так иногда выходим в парк погулять. Дома всё время сидеть невозможно. Врачи на общем собрании сказали только не посещать людные места, а рекомендации не посещать улицу вообще не было. Да и вообще, там, где мы гуляем, людей нет. Спокойно ходим себе по лесу. Рыбалка? В ней сейчас смысла нет. Весна на дворе, вода холодная.



Обидно ли мне, что в такой момент остановили РПЛ? Обидно не за себя, а в общем. Мы готовились в течение двух месяцев, сидели на сборах, тренировались и в итоге сыграли три игры. Сейчас, если ещё пять дней ничего не делать, можно потерять форму. Понятно, что можно бегать, прыгать, отжиматься и всё тому подобное, но без игровых упражнений вернуть форму будет сложно. Непонятно, сколько это продлится.



Слова Хёведеса? Он гость в нашей стране, а у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают. Нормальная реакция", — сказал Луценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.