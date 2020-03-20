«Чемпионат» разыгрывает «Большую энциклопедию российского футбола»

11 марта «Чемпионат» отметил свой 15-й день рождения. В честь юбилея мы продолжаем марафон подарков!

Кто является отцом российского футбола? А кто был «футбольным убийцей»? Почему «Спартак» создали не только братья Старостины? Ответы на эти и на многие другие вопросы вы сможете найти в книге «Большая энциклопедия российского футбола».

Розыгрыш энциклопедии проводится на канале «Чемпионата» в «Телеграме». Чтобы принять в нём участие, нужно только нажать кнопку «Участвовать!» под публикацией о конкурсе.

Розыгрыш «Большой энциклопедии российского футбола» в телеграм-канале «Чемпионата»

Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года по хоккею открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.