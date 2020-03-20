Промес подкатился под двухлетнего сына. Видео
Бывший хавбек «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он тренируется со своим двухлетним сыном Ноакином.
В ролике сын голландца сначала забил гол. В следующем эпизоде ребёнок попытался убежать от отца, однако Промес остановил его в подкате. «Когда твой двухлетний сын думает, что он может обвести своего отца. Никогда», — написал Промес.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее 32-летний аргентинский защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди принял участие в челлендже «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.
Отаменди собрал в конструкторе LEGO автомобиль марки Bugatti Chiron.
Отаменди принял участие в челлендже «Оставайся дома», собрав автомобиль в LEGO
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