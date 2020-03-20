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«Мой котик челлендж». «Зенит» выложил фото Малкома в обнимку с котом

«Мой котик челлендж». «Зенит» выложил фото Малкома в обнимку с котом
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» на своей странице в «Инстаграме» призвал присоединиться к новому челленджу.

Клуб опубликовал фото бразильского нападающего Малкома в обнимку со своим котом и хэштегом «Мой котик челлендж».

Во время пандемии коронавируса футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Самый популярный из них — чеканка рулоном туалетной бумаги.

Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, например форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 89 тыс. В России на 20 марта зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом.

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