УЕФА решил не менять название «Евро-2020». Турнир состоится не раньше лета 2021-го
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в «Твиттере» сообщил, что чемпионат Европы—2020 сохранит прежнее название, несмотря на перенос на 2021 год. Ранее предполагалось, что Евро-2020 будет переименован в «Евро-2021».
УЕФА перенёс чемпионат Европы из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, теперь он будет сыгран с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось 10 415 человек. На этот момент известно о 250 856 случаях заражения.
На групповом этапе чемпионата Европы национальная команда России встретится со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.
«Почему столько ждали!?» Что европейские СМИ пишут о переносе Евро на 2021 год
В основном поддерживают. Но есть и те, кто удивляется.
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