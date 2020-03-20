Футболистка сборной России: маленькая женская грудь развивает мелкую моторику рук

Футболистка московского ЦСКА и национальной команды России Ксения Коваленко на своей странице в «Инстаграме» попросила подписчиков помочь ей выбрать одежду.

Кто-то из болельщиков в ответ написал: «Тебе грудь надо сделать чуть больше».

«Маленькая женская грудь развивает мелкую моторику рук», — написала Коваленко.

Фото можно посмотреть на странице Ксении Коваленко в «Инстаграме».

Напомним, в начале марта игрок женской сборной России и столичного ЦСКА Надежда Смирнова проигнорировала обязательное прохождение карантина после возвращения из Германии, где состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года Косово — Россия (0:5). На своей странице в «Инстаграме» девушка опубликовала фотографии из салона красоты.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу сезона-2019/2020.