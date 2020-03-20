Бывший врач «Спартака» Вартапетов: в коронавирусе нет ничего страшного, обычная инфекция

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что опасность коронавируса переоценена.
«На мой взгляд, ничего страшного нет. Я вам выскажу крамольную мысль: в коронавирусе вообще нет ничего страшного. Это обычная вирусная инфекция, похожая на те, которыми все мы болели неоднократно. Но информационный фон вызывает панику у людей, в том числе в правительствах стран.
Всемирная организация здравоохранения была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины. Но сам по себе он не относится к числу тяжёлых заболеваний с высоким уровнем летальности.
Сравнивать коронавирус с обычным гриппом не совсем правильно. Страдают и умирают от подобных заболеваний прежде всего люди, имеющие сопутствующие тяжёлые патологии. Например дыхательной или сердечно-сосудистой системы, онкологию. Речь идёт о гражданах преклонного возраста. На самом деле грипп — даже более тяжёлый недуг, но с ним мы научились бороться. В ответ на распространение нового вируса были введены сверхжёсткие меры. Просто население иногда впадает в панику от избытка информации.
Отмена соревнований? Здесь свою роль сыграла скорость распространения. Коронавирус одномоментно накрыл все континенты, кроме Антарктиды. В случае со свиным и птичьим гриппами, с атипичной пневмонией о таких масштабах речи не шло, это были скорее локальные заболевания», – приводит слова Вартапетова «RT на русском».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 89 тыс. В России на 20 марта зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом.
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