Министр спорта Матыцин объяснил рекомендацию об отмене всех соревнований с 21 марта

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал рекомендацию ведомства отменить все соревнования в стране с 21 марта.

«Дорогие друзья! С 21 марта министерство спорта рекомендует приостановить, перенести или отменить все спортивные соревнования на территории нашей страны, а также установить ограниченный режим работы детских спортивных школ.

Эти решения были для нас непростыми. Они затронут огромное количество людей — не только спортсменов-профессионалов, тренеров, специалистов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортивных школах. Для большинства из них спорт — это не просто хобби, спорт — это норма жизни.

Считаю это решение единственно верным. Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. Физическая культура и спорт не стали исключением. Сегодня на первом месте для нас всех — здоровье людей. Все вместе мы должны не допустить распространения вируса. Нам необходимо соблюдать все возможные меры предосторожности, беречь себя и окружающих.



Многие уже перешли на удалённый режим работы, кто-то находится на карантине. Эта особенная и крайне непривычная для нас ситуация — отказываться от ежедневных дел, социальных активностей, ограничивать общение с коллегами, друзьями и родственниками.

Отдельно обращаюсь к детским тренерам, чьи воспитанники временно не смогут ходить на тренировки. Поддержите их, будьте на связи с ними и с их родителями. Объясните, как нужно тренироваться дома, чтобы не растерять всё то, чему вы их научили. Ведь именно они — наше будущее.



Просьба к российским спортсменам, звёздам театра, кино, эстрады, известным блогерам, увлечённым спортом. Рассказывайте и показывайте в социальных сетях о том, как вы поддерживаете физическую форму в домашних условиях. Вас любят, ценят, вы станете примером для всех. Уверен, эти простые действия помогут нам пережить непростую ситуацию.

Призываю всех с понимаем отнестись к нашим рекомендациям. Будьте здоровы, Берегите близких, особенно пожилых людей. Спорт обязательно вернётся в нашу жизнь. Спасибо!» — приводится заявление Матыцина на странице министерства в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 89 тыс. В России на 20 марта зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом.