УЕФА объявил о переносе финальной стадии Лиги наций и молодёжного Евро-2021

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что финальные стадии Лиги наций, молодёжного и женского Евро, запланированные на в 2021 год, будут перенесены.
«Стыковые матчи Евро-2020, запланированные на март 2020 года, пройдут в июне 2020 года, во время окна для международных матчей. Дата может измениться после оценки ситуации. Третий и четвертый туры европейской квалификации, назначенные на июнь 2021 года, будут перенесены.
Финальные стадии Лиги наций УЕФА, молодёжного и женского Евро, которые должны были состояться в июне-июле 2021 года, также будут перенесены. Клубы отпустят своих игроков в сборные на все перенесённые турниры", — сообщается на сайте УЕФА.
УЕФА перенёс чемпионат Европы из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, теперь он будет сыгран с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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