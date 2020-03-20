«Постараюсь отписаться всем». Кокорин поблагодарил за поздравления

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» поблагодарил всех за поздравления с днём рождения.
«Спасибо всем за ваши поздравления. Постараюсь отписаться всем. #Обнялрядом», — написал Кокорин в «сториз», опубликовав своё фото.
Вчера, 19 марта, Кокорину исполнилось 29 лет. Его поздравляли полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которые записали видеообращения, а также многие другие футболисты.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
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