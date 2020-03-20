Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шунин: в магазинах с дефицитом не сталкивался. Закупились продуктами, жена готовит борщ

Шунин: в магазинах с дефицитом не сталкивался. Закупились продуктами, жена готовит борщ
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, чем занимается во время карантина.

«Уехал за город, самоизолировался у себя на даче. Дом находится в зоне отдыха, где, кроме нас, никого нет. Зато есть тренажёрный зал, в котором я поддерживаю форму. Тренируюсь раз в день. Хорошо, что здесь есть всё необходимое. Стараюсь пока лишний раз на улицу не выходить, но, думаю, скоро можно будет бегать по лесу.

Последние две недели мы провели в Сочи и готовились к матчам, тренировались в обычном графике, ожидая решения лиги. Карантин ввели совсем недавно, поэтому сейчас я рад провести время дома, с семьёй, по которой соскучился. Закупились продуктами, сидим дома, на днях посмотрели фильм «Вчера». Лёгкий такой, один раз глянуть можно. Теперь вот жена готовит борщ, а я занимаюсь своими делами.

В магазинах с отсутствием продуктов не сталкивался. Думаю, паники больше, чем реальной проблемы. Разве что антисептиков и влажных салфеток нет, их люди раскупили в первую очередь», — цитирует Шунина Sport24.

Луценко – о людях, которые скупают гречку: телевизор влияет на большой процент населения
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020