Санчо стал игроком февраля в Бундеслиге
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо признан лучшим игроком февраля в Бундеслиге, сообщает официальный «Твиттер» турнира.
В прошлом месяце 19-летний хавбек забил два гола и отдал четыре результативные передачи в четырёх матчах.
Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 23 матча в Бундеслиге, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач.
Сообщалось, что полузащитник «Боруссии» может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы обновить свой трансферный рекорд и выложить за Санчо € 140 млн, чтобы перебить предложение лондонского «Челси», который также претендует на игрока.
Санчо согласен на переход в «Манчестер Юнайтед»
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