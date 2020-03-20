Тарасов предложил помогать пожилым людям во время пандемии коронавируса

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал сообщение на своей странице в «Инстаграме» с призывом помогать пожилым людям во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

«В период карантина стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам — может, рядом есть те, кому также нужна помощь. Я последний раз закупался в магазине — без паники, просто корзина на неделю, и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей.

От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами. Это могут быть даже ваши соседи по посёлку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город.

Можно просто повесить у себя в подъезде объявления с предложением помочь пожилым соседям с покупкой продуктов и лекарств в ближайшие пару недель. Это не чужие люди, вы живёте через стенку с ними», — написал Тарасов.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось 10 444 человека.