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Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА

Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Нападающий Сейду Думбия, с сентября выступавший за швейцарский «Сьон», в беседе с пользователями «Инстаграма» не исключил возможности возвращения в московский ЦСКА.

«Дорогой друг, я фанат ЦСКА. Сможешь ли ты вернуться в ЦСКА в ближайшее время? Мы помним тебя и всегда будем рады видеть тебя в команде», — написал ananin_max под одним из постов на странице Думбия в «Инстаграме».

«Почему бы и нет, это возможно», — ответил ему Думбия, добавив к словам смайлики с улыбкой.

Ранее швейцарский «Сьон» предложил всем своим игрокам подписать краткосрочные контракты со значительным понижением зарплаты из-за карантина, связанного с коронавирусом, сообщал Blick. Думбия отказался от предложения, и клуб собирается разорвать соглашение с форвардом.

В России Сейду играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также с 2015-го по 2016-й. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач. В «Сьон» Думбия перешёл в сентябре 2019 года.

«Сьон» предложил игрокам понижение зарплаты. Думбия отказался, с ним разорвут контракт
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