Форвард «Кристал Пэлас» Заха обеспечит врачей жильём

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, который является одним из владельцев риэлторской компании ZO Properties, сообщил, что поможет врачам с жильём.



«Если вам требуется жильё для врачей или медицинского персонала в настоящий момент, пожалуйста, свяжитесь с нами. Уилфрид Заха обеспечит вас местом проживания», — написал на своей странице в «Твиттере» бизнес-партнёр Заха Оби Уильямс.

Ивуариец ретвитнул его запись и подписал: «Медицинские работники, пожалуйста, выйдите на связь».

Ранее владелец «Челси» Роман Абрамович бесплатно предоставил лондонским врачам номера в отеле «Миллениум», который находится на территории стадиона «Стэмфорд Бридж».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9,7 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.