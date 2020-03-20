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Джикия назвал своим лучшим голом мяч со штрафного в матче «Локомотив» — «Амкар»

Джикия назвал своим лучшим голом мяч со штрафного в матче «Локомотив» — «Амкар»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поддержал челлендж, по правилам которого футболисты выкладывают в соцсетях свой лучший гол за всю карьеру.

Джикия в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео гола, который он забил в матче 1/8 финала Кубка России в ворота «Локомотива» в 2015 году. Защитник тогда выступал за пермский «Амкар». На 56-й минуте встречи Джикия реализовал штрафной, сильным и точным ударом направив мяч в верхний дальний угол ворот Ильи Абаева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во время пандемии коронавируса футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Самый популярный из них — чеканка рулоном туалетной бумаги.

Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, например форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.

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