Экс-игрок «Ливерпуля»: не думаю, что Мане и Салах перейдут в «Реал» или «Барселону»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стив Макманаман прокомментировал слухи об интересе мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» к форвардам мерсисайдцев Садио Мане и Мохамеду Салаху.
«Независимо от того, что случится в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, лучшими в мире сейчас являются английские команды. Не «Реал» или «Барселона»! Оба этих клуба хотят начать всё сначала, привлечь нескольких новых игроков. Они неудачно проводят эту кампанию и хотят усилить составы. Несмотря на это, не думаю, что Мане и Салах перейдут в «Реал» или «Барселону», — приводит слова Макманамана HorseRacing.net.
В нынешнем сезоне Садио в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 18 мячей и отдал 12 голевых пасов. Мохамед в 40 встречах записал в свой актив 20 голов и 9 результативных передач.
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