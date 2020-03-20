«Слышишь, Пеп, это же Лео, успокойся». Глеб рассказал, как Гвардиола накричал на Месси
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как в каталонском клубе относятся к нападающему Лионелю Месси.
«На тренировках на Месси никто даже голоса не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него — Лео просто мяч выбил и ушёл с тренировки. Хави потом подходил к нему и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся».
Если он какой-то сумасшедший гол забьёт, про него шёпотом говорили. Иностранцы — я, Анри, Маркес, Гудьонсен — шептали друг другу: «Ты видел, что маленький сделал сегодня?». Они тоже звёзды, и так говорить про него… Себя они тоже уважали.
Месси — особенный. Никой ревности, конечно, не было. Все понимали, что он просто лучший. Лео — это царь», — сказал Глеб в интервью каналу «Вацко Live» в YouTube.
Глеб: заиграл бы в «Барселоне», но меня предали два человека — жена и агент
Читайте также
- 20 марта 2020
-
23:08
-
22:56
-
22:51
-
22:23
-
22:20
-
21:59
-
21:57
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:43
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:22
-
20:05
-
20:03
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:35
-
19:23
-
19:18
-
19:12
-
19:10
-
18:50
-
18:50
-
18:36
-
18:31
-
18:12
-
18:09
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:48
Партнерский контент