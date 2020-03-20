«Слышишь, Пеп, это же Лео, успокойся». Глеб рассказал, как Гвардиола накричал на Месси

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как в каталонском клубе относятся к нападающему Лионелю Месси.



«На тренировках на Месси никто даже голоса не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него — Лео просто мяч выбил и ушёл с тренировки. Хави потом подходил к нему и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся».

Если он какой-то сумасшедший гол забьёт, про него шёпотом говорили. Иностранцы — я, Анри, Маркес, Гудьонсен — шептали друг другу: «Ты видел, что маленький сделал сегодня?». Они тоже звёзды, и так говорить про него… Себя они тоже уважали.

Месси — особенный. Никой ревности, конечно, не было. Все понимали, что он просто лучший. Лео — это царь», — сказал Глеб в интервью каналу «Вацко Live» в YouTube.