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Умер обладатель Кубка СССР в составе «Динамо» Владимир Штапов

Умер обладатель Кубка СССР в составе «Динамо» Владимир Штапов
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Штапов скончался сегодня, 20 марта, на 74-м году жизни.

«ФК «Динамо-Москва» выражает самые искренние соболезнования семье Владимира Михайловича. О дате и месте прощания с прославленным динамовцем будет сообщено дополнительно», — сообщается на сайте московского клуба.

Фото: Пресс-служба «Динамо»

Штапов — воспитанник московского «Динамо», в основном составе которого дебютировал 10 мая 1965 года в матче против бакинского «Нефтяника». В том же 1965-м Штапов был признан лучшим дебютантом сезона.

За свою карьеру в «Динамо» Штапов дважды становился обладателем Кубка Советского Союза (1967, 1970). За лидерские и человеческие качества получил прозвище «Хозяин».

Также Штапов выступал за московское «Торпедо», «Динамо» (Брянск) и «Динамо» (Вологда). После завершения карьеры работал тренером, был первым наставником «Химок».

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