Президент Сербии: если Йович выйдет из квартиры, его арестуют

Сербские власти раскритиковали поведение нападающего «Реала» Луки Йовича, который вернулся в страну, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде из-за эпидемии коронавируса.

«К сожалению, есть негативные примеры, которые подают наши футбольные звёзды. Они зарабатывают миллионы и игнорируют обязательные приказы о самоизоляции по возвращении домой», — приводит Marca слова премьер-министра Сербии Аны Брнабич.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил футболиста, что его могут задержать в случае нарушения карантина.

«Если выйдет из своей квартиры, его арестуют. Думаю, он сожалеет о содеянном, но я дам ему понять, что жизнь наших граждан важнее, чем его миллионы», — сказал глава государства.

Йович заявил, что не знал о строгих правилах карантина, установленных в Сербии. «Очень жаль, что некоторые люди не выполнили свою работу и не дали мне правильные инструкции, как действовать во время карантина», — сказал футболист.

Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина. Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Йович разозлил болельщиков Сербии решением вернуться в страну, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде из-за эпидемии коронавируса.