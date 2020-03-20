Президент Сербии: если Йович выйдет из квартиры, его арестуют

Сербские власти раскритиковали поведение нападающего «Реала» Луки Йовича, который вернулся в страну, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде из-за эпидемии коронавируса.
«К сожалению, есть негативные примеры, которые подают наши футбольные звёзды. Они зарабатывают миллионы и игнорируют обязательные приказы о самоизоляции по возвращении домой», — приводит Marca слова премьер-министра Сербии Аны Брнабич.
Президент Сербии Александр Вучич предупредил футболиста, что его могут задержать в случае нарушения карантина.
«Если выйдет из своей квартиры, его арестуют. Думаю, он сожалеет о содеянном, но я дам ему понять, что жизнь наших граждан важнее, чем его миллионы», — сказал глава государства.
Йович заявил, что не знал о строгих правилах карантина, установленных в Сербии. «Очень жаль, что некоторые люди не выполнили свою работу и не дали мне правильные инструкции, как действовать во время карантина», — сказал футболист.
Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина. Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Йович разозлил болельщиков Сербии решением вернуться в страну, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде из-за эпидемии коронавируса.
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