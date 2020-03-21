«Интер» не намерен обменивать Мартинеса на игроков «Барселоны»

Руководство миланского «Интера» готово расстаться с нападающим Лаутаро Мартинесом, но хочет получить взамен только деньги, сообщает Sport.es.

Ранее стало известно, что «Барселона» может включить в сделку полузащитника Артуро Видаля, в чьих услугах заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте, однако, по последней информации, чёрно-синие не намерены обменивать аргентинца на игроков сине-гранатовых.

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в € 80 млн.