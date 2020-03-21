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Фанат «Мельбурна» во время матча протиснулся через забор, чтобы похлопать команде

Фанат «Мельбурна» во время матча протиснулся через забор, чтобы похлопать команде
Футбол / Прочие турниры 0

Во время матча чемпионата Австралии между «Централ Кост Маринерс» и «Мельбурн Сити» произошёл забавный эпизод, связанный с проведением встречи без зрителей.

На 63-й минуте матча оператор трансляции навёл камеру на забор стадиона, закрытый в связи с запретом на допуск болельщиков. Камера показала болельщика «Мельбурн Сити», который протиснулся сквозь забор, чтобы поаплодировать своей любимой команде. Также в этом месте фанат повесил шарф мельбурнской команды.

В матче чемпионата Австралии «Мельбурн Сити» в гостях обыграл «Централ Кост Маринерс» со счётом 4:2. Бывший хавбек «Атлетика» из Бильбао Маркел Сусаета, выступающий за мельбурнцев, записал в актив один мяч и одну результативную передачу. В другой встрече австралийской лиги «Брисбен Роар» победил «Ньюкасл Джетс» (1:0). Оба матча проходили без зрителей.

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