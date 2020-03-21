Первым спортсменом из Китая с коронавирусом стал хавбек «Эспаньола» У Лэй

Китайский полузащитник «Эспаньола» У Лэй заразился коронавирусом, сообщает Sport.es.

В «Эспаньоле» положительный анализ на коронавирус сдали четыре футболиста и два сотрудника технического персонала. Кроме У Лэя, известно, что инфекцию обнаружили у уругвайского защитника каталонской команды Леандро Кабреры.

У Лэй — первый спортсмен из Китая, у которого диагностировали коронавирус.

17 марта «Эспаньол» на официальном сайте сообщил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе. Положительные результаты тестов на коронавирус зафиксированы у футболистов основной команды каталонского клуба, а также у членов тренерского штаба. Отмечалось, что состояние заразившихся не вызывает опасений, болезнь протекает легко, все игроки и тренеры следуют медицинским рекомендациям.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9,7 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.