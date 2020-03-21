Роналду напомнил о действиях для предотвращения распространения коронавируса

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду на своей странице в «Твиттере» попросил подписчиков следовать правилам для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19).
«Привет, ребята. Просто небольшое сообщение и напоминание о шагах, которые мы все должны выполнять, чтобы защитить себя и своих близких. Пожалуйста, берегите себя», — написал Роналду, сопроводив пост хештегами #оставайсядома и #берегисебя.
Правила, о которых напомнил, Роналду
1. Часто протирайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.
2. Сохраняйте дистанцию (минимум 1 метр).
3. Не трогайте руками глаза, нос и рот.
4. При кашле прикрывайте рот платком или сгибом локтя.
5. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании как можно скорее обратитесь к врачу.
6. Следите за новостями и следуйте советам вашего врача.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончались 11 277 человек.
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