Роналду напомнил о действиях для предотвращения распространения коронавируса

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду на своей странице в «Твиттере» попросил подписчиков следовать правилам для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19).

«Привет, ребята. Просто небольшое сообщение и напоминание о шагах, которые мы все должны выполнять, чтобы защитить себя и своих близких. Пожалуйста, берегите себя», — написал Роналду, сопроводив пост хештегами #оставайсядома и #берегисебя.

Правила, о которых напомнил, Роналду

1. Часто протирайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

2. Сохраняйте дистанцию (минимум 1 метр).

3. Не трогайте руками глаза, нос и рот.

4. При кашле прикрывайте рот платком или сгибом локтя.

5. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании как можно скорее обратитесь к врачу.

6. Следите за новостями и следуйте советам вашего врача.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончались 11 277 человек.