Малком: чемпионаты России и Франции находятся примерно на одном уровне

Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о Российской Премьер-Лиге и сравнил чемпионаты России и Франции. С 2016 по 2018 год бразилец выступал за «Бордо».

«До перехода в «Зенит» я немногое знал о чемпионате России, но он стал намного лучше. Халк и другие футболисты, которые играли здесь, говорили, что в РПЛ улучшили свои технические навыки, игровую философию, защиту и нападение. С каждым годом здесь появляется всё больше качественных футболистов, поэтому чемпионат и стал лучше. На мой взгляд, это хорошая лига.

РПЛ и французская Лига 1 находятся примерно на одном уровне. Во Франции есть клубы, которые не набирают много очков и не выигрывают много матчей. В России за титул сражаются четыре-пять команд. Все знают, что в Лиге 1 «ПСЖ» всегда является фаворитом. Здесь всё немного сложнее, тут больше конкуренции», — приводит слова Малкома Foot Mercato.