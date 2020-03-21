Малком: чемпионаты России и Франции находятся примерно на одном уровне

Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о Российской Премьер-Лиге и сравнил чемпионаты России и Франции. С 2016 по 2018 год бразилец выступал за «Бордо».
«До перехода в «Зенит» я немногое знал о чемпионате России, но он стал намного лучше. Халк и другие футболисты, которые играли здесь, говорили, что в РПЛ улучшили свои технические навыки, игровую философию, защиту и нападение. С каждым годом здесь появляется всё больше качественных футболистов, поэтому чемпионат и стал лучше. На мой взгляд, это хорошая лига.
РПЛ и французская Лига 1 находятся примерно на одном уровне. Во Франции есть клубы, которые не набирают много очков и не выигрывают много матчей. В России за титул сражаются четыре-пять команд. Все знают, что в Лиге 1 «ПСЖ» всегда является фаворитом. Здесь всё немного сложнее, тут больше конкуренции», — приводит слова Малкома Foot Mercato.
- 21 марта 2020
-
02:07
-
01:40
-
01:05
-
01:04
-
00:43
-
00:42
-
00:26
-
00:17
-
00:03
- 20 марта 2020
-
23:59
-
23:30
-
23:19
-
23:08
-
22:56
-
22:51
-
22:23
-
22:20
-
21:59
-
21:57
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:43
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:22
-
20:05
-
20:03
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:35
-
19:23
-
19:18