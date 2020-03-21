«Мы ждём тебя, дедушка!» Болельщики в «Инстаграме» призывают Думбия вернуться в ЦСКА

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором рассказал об уходе из швейцарского «Сьона». Под постом появилось множество комментариев от болельщиков ЦСКА, которые просят Думбия вернуться в российский клуб.
«Мы ждём тебя, дедушка!» «Возвращайся домой в ЦСКА», — пишут фанаты. Сам игрок пока не ответил ни на один из комментариев. При этом под другим постом на вопрос о том, готов ли он рассмотреть вариант с возвращением в состав «армейцев», нападающий ответил, что это возможно.
Фото: «Инстаграм» Сейду Думбия
Фото: «Инстаграм» Сейду Думбия
Сейду играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также с 2015-го по 2016-й. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач. В «Сьон» Думбия перешёл в сентябре 2019 года.
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