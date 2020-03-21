У президента бразильского «Интернасьонала» обнаружен коронавирус
Президент бразильского клуба «Интернасьонал» Марсело Медейрос сообщил в «Твиттере», что у него обнаружен коронавирус.
«Друзья, я получил результат теста, и он подтверждает, что у меня есть COVID-19. Следуя правилам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду находиться в изоляции в течение следующих двух недель.Семья, друзья и другие члены клуба уже приняли профилактические меры. Я благодарен за сотни сообщений, которые получил за последние несколько дней. Давайте решать проблему спокойно и сообща», — написал Медейрос.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9,7 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
Первым спортсменом из Китая с коронавирусом стал хавбек «Эспаньола» У Лэй
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