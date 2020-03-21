Малком — о борьбе с коронавирусом: мне сложно, но надо думать не о себе, а о близких
Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком рассказал в условиях пандемии коронавируса.
«Я только начал приходить в форму после травмы, поэтому вынужденная приостановка тренировок для меня тяжела. Это же касается приостановки матчей в чемпионате России. Втягиваться в сезон, когда он возобновится, будет очень трудно. Но если так лучше для всех, значит, ничего не поделаешь. Нужно думать не о себе, а о других, обо всём мире. Этот вирус — настоящая проблема», — цитирует Малкома Footmercato.
Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. В матче 5-го тура чемпионата России с московским «Динамо» бразилец получил травму бедра и смог снова выйти на поле только весной.
Малком: чемпионаты России и Франции находятся примерно на одном уровне
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