Малком — о борьбе с коронавирусом: мне сложно, но надо думать не о себе, а о близких

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком рассказал в условиях пандемии коронавируса.

«Я только начал приходить в форму после травмы, поэтому вынужденная приостановка тренировок для меня тяжела. Это же касается приостановки матчей в чемпионате России. Втягиваться в сезон, когда он возобновится, будет очень трудно. Но если так лучше для всех, значит, ничего не поделаешь. Нужно думать не о себе, а о других, обо всём мире. Этот вирус — настоящая проблема», — цитирует Малкома Footmercato.

Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. В матче 5-го тура чемпионата России с московским «Динамо» бразилец получил травму бедра и смог снова выйти на поле только весной.