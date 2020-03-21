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Томмази сравнил президентов клубов Серии А с музыкантами на «Титанике»

Томмази сравнил президентов клубов Серии А с музыкантами на «Титанике»
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии, ныне возглавляющий итальянскую ассоциацию игроков Дамиано Томмази допустил отмену сезона в Серии А и сравнил президентов итальянских клубов с музыкантами на «Титанике», которые продолжали играть, несмотря на то, что корабль тонул.

«Отмена возможна. Из-за коронавируса не работают школы, некоторые чемпионаты также могут быть отменены. Это большая проблема. Мы все плывём в одной лодке и одинаково ощущаем неопределённость. Президенты клубов Серии А мне чем-то напоминают музыкантов с „Титаника“, — приводит слова Томмази Football Italia.

Розыгрыш чемпионата Италии был остановлен после 26-го тура.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9,7 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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