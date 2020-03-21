Остин рассказал о заражении коронавирусом: игрок не проходил тест
Нападающий английского «Вест Бромвича» Чарли Остин рассказал о своём заражении коронавирусом. В частности, игрок заявил, что не проходил тест на COVID-19, а определил болезнь по симптомам.
«Хочу пояснить мою ситуацию. Когда у меня поднялась температура, врач сказал, что все симптомы говорят о коронавирусе. Я не проходил тест (о чем сообщил ряд СМИ), но как только обнаружились симптомы, изолировал себя от других», — написал Остин в «Твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9,7 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
Форвард «Вест Бромвича» Остин заразился коронавирусом. Его температура поднималась до 39,7
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