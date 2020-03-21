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Итальянские клубы хотят уменьшить игрокам зарплату на 15-30% из-за коронавируса

Итальянские клубы хотят уменьшить игрокам зарплату на 15-30% из-за коронавируса
Футбол / Италия 0

Клубы итальянской Серии А планируют урезать футболистам заработную плату на 15-30% из-за остановки чемпионата, связанной с пандемией коронавируса.

Как сообщает журналист Николо Скира, заработная плата будет сокращена на 30% для тех, кто получает более € 1,5 млн за сезон, и на 15%, если игрок зарабатывает меньше указанной суммы. Таким образом клубы хотят минимизировать убытки, сэкономив € 250 млн при потенциальной потере € 1 млрд.

Чемпионат Италии был приостановлен после 26-го тура. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9,7 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. Первым итальянским игроков, у которого диагностировали болезнь, стал защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.

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