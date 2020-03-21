Ибрагимович напомнил о сборе денег, «пнув» коронавирус

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович в «Твиттере» напомнил о сборе средств на борьбу с коронавирусом, организованном на краудфандинговой платформе gofudme.com.
Для иллюстрации использовали изображение силуэта Ибрагимовича, наносящего удар по схематичному изображению коронавируса. «В момент чрезвычайной ситуации, с которой столкнулась Италия, мы решили организовать сбор средств, которые будут пожертвованы организации Humanitas для оказания помощи врачам интенсивной терапии и скорой помощи в больницах Роццано, Милана, Бергамо, Кастелланцы и Турина», — говорится в сообщении организации. На данный момент собрано € 275 тыс.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9,7 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
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