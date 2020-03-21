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Луис Адриано показал тренировку во время коронавируса

Луис Адриано показал тренировку во время коронавируса
Футбол 0

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, который сейчас выступает за «Палмейрас», показал свою тренировку во время распространения коронавируса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 270 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 11 тыс. смертей.

Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан».

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