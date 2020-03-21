Малком: пытаюсь в «Зените» показать то, что видел у Месси в «Барселоне»

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком вспомнил, как выступал с Лионелем Месси в «Барселоне».

«Каково играть с Месси? Вначале это меня немного задело, потому что я видел, как он забивал голы, дриблинг. В повседневной жизни это было невероятно. То, как он касается мяча, как он его контролирует. Вы знаете, это лучшее в мире. Просто наблюдая за его игрой, я многое узнал о футболе. И я пытаюсь показать это сейчас в «Зените». Это вдохновение, но не только для меня. Это вдохновляет весь мир», — приводит слова Малкома Footmercato.

Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. В матче 5-го тура чемпионата России с московским «Динамо» бразилец получил травму бедра и смог снова выйти на поле только в марте.

Малком — об игре за сборную России: если не позовут в сборную Бразилии, то почему нет?