«Реал» не уволит Зидана, Думбия не исключил возвращения в ЦСКА. Главные новости дня

«Реал» не собирается увольнять Зидана, Ракитич отказался от перехода в «Ювентус», Думбия не исключил возвращения в ЦСКА и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» решил не увольнять Зинедина Зидана вне зависимости от итогов сезона.

2. Ракитич отклонил выгодное предложение «Ювентуса» и хочет вернуться в «Севилью».

3. Немецкий вирусолог: с футболом в 2020 году можно попрощаться.

4. Ари: после трудностей и расизма в сборной России появился темнокожий. Я сломал барьер.

5. Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что опасность коронавируса переоценена.

6. Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА.

7. Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком прокомментировал возможность выступления за российскую национальную команду.

8. Президент Сербии: если Йович выйдет из квартиры, его арестуют.

9. Руководство английской Премьер-лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей чемпионата-2019/2020 при закрытых трибунах.