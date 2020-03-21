«Реал» не уволит Зидана, Думбия не исключил возвращения в ЦСКА. Главные новости дня

«Реал» не собирается увольнять Зидана, Ракитич отказался от перехода в «Ювентус», Думбия не исключил возвращения в ЦСКА и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» решил не увольнять Зинедина Зидана вне зависимости от итогов сезона.
2. Ракитич отклонил выгодное предложение «Ювентуса» и хочет вернуться в «Севилью».
3. Немецкий вирусолог: с футболом в 2020 году можно попрощаться.
4. Ари: после трудностей и расизма в сборной России появился темнокожий. Я сломал барьер.
5. Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что опасность коронавируса переоценена.
6. Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА.
7. Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком прокомментировал возможность выступления за российскую национальную команду.
8. Президент Сербии: если Йович выйдет из квартиры, его арестуют.
9. Руководство английской Премьер-лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей чемпионата-2019/2020 при закрытых трибунах.
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