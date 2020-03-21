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Президент «Спортинга» пошёл работать врачом на время пандемии коронавируса

Президент «Спортинга» пошёл работать врачом на время пандемии коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш в условиях паузы в европейских чемпионатах откликнулся на призыв Вооружённых сил Португалии, которые принимают в свои ряды солдат в запасе и в отставке. Об этом он заявил в «Инстаграме».

«Я служил стране ранее. Теперь сделаю это снова. И буду делать до тех пор, пока в Португалии введено военное положение. Буду возвращаться каждый раз, когда это понадобится стране. Давайте поможем друг другу все вместе», — заявил Фредерику.

Во время войны в Афганистане Варандаш работал армейским врачом. Теперь Фредерику будет помогать заразившимся коронавирусом португальцам.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.

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