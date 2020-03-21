Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионатах Беларуси и Австралии

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство футбольных турниров по всему миру было остановлено. Однако в некоторых странах матчи ещё проходят.
Сегодня, 21 марта, cостоятся две встречи в Высшей лиге чемпионата Беларуси. В матче первого тура «Витебск» примет клуб «Городея» (начало — в 14:00 мск), а «Ислочь» — «Неман» (16:00).
Не был остановлен и чемпионат Австралии. В A-лиге сегодня пройдёт матч «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней». Начало — в 11:30 мск.
Российская Премьер-Лига и все остальные турниры под эгидой РФС остановлены до 10 апреля, АПЛ – до 30-го, Ла Лига – до 5-го, Серия А – до 3-го, Бундеслига – до 2 апреля, Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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