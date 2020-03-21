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Глава Мексиканской футбольной лиги заразился коронавирусом

Глава Мексиканской футбольной лиги заразился коронавирусом
Футбол / Южная Америка 0

Энрике Бонилья, президент Мексиканской футбольной лиги, сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

«Хочу сообщить, что я действительно заражён коронавирусом. Пока не могу сказать о серьёзных симптомах — я лишь нахожусь на карантине. Понимаю всю ситуацию, в которой находится страна. Уверяю каждого, что буду действовать со всей ответственностью», — говорится в обращении Бонильи.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В Мексике зарегистрировано уже более 200 заболевших, два случаях оказались смертельными.

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