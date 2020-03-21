Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» готова предложить Хаверцу контракт на € 40 млн

«Бавария» готова предложить Хаверцу контракт на € 40 млн
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» продолжает работать над трансфером полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца. Об этом сообщает спортивный журналист Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, мюнхенский клуб летом готов предложить футболисту пятилетний контракт, по условиям которого его годичная зарплата составит € 8 млн.

Хаверц — воспитанник «Байера». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (все — в основном составе), стал автором шести забитых мячей и пяти результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Полузащитник сыграл пять матчей в Лиге чемпионов. Контракт футболиста с леверкузенским клубом действует до лета 2022 года.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020