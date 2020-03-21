«Бавария» готова предложить Хаверцу контракт на € 40 млн
Мюнхенская «Бавария» продолжает работать над трансфером полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца. Об этом сообщает спортивный журналист Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, мюнхенский клуб летом готов предложить футболисту пятилетний контракт, по условиям которого его годичная зарплата составит € 8 млн.
Хаверц — воспитанник «Байера». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (все — в основном составе), стал автором шести забитых мячей и пяти результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Полузащитник сыграл пять матчей в Лиге чемпионов. Контракт футболиста с леверкузенским клубом действует до лета 2022 года.
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