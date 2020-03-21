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Форвард «Локомотива» пожертвовал € 20 тыс. на борьбу с коронавирусом

Форвард «Локомотива» пожертвовал € 20 тыс. на борьбу с коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Футбольный союз Черногории принял решение закупить медицинское оборудование для больниц по всей стране, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает «Спортски журнал».

По информации источника, оборудование будет передано медицинским учреждениям в Беране, Биело-Поле, Плевле, Никшиче, Которе и Баре. Личные средства на приобретения аппаратов выделили нападающий «Монако» Стеван Йоветич, пожертвовавший € 50 тыс., защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич (€ 40 тыс.) и форвард московского «Локомотива» Лука Джорджевич (€ 20 тыс.).

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч.

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