Тимощук: РПЛ нужно доиграть, чтобы не было вопросов о справедливости чемпионства «Зенита»

Тренер и бывший игрок «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал возможность досрочного завершения Российской Премьер-Лиги из-за мировой пандемии коронавируса.
«Отвечу сразу. Чтобы не было таких разговоров (о справедливости признания чемпионом «Зенита» в случае остановки РПЛ. — Прим. «Чемпионата), чемпионат надо доиграть. Мы знаем, что было принято решение перенести Евро-2020 на 2021 год. Поэтому и у нас времени более чем достаточно. Любая команда и любой чемпионат имеют достаточно времени, чтобы доиграть оставшиеся матчи, не вызывая каких-либо вопросов или споров по поводу сложившейся на данный момент ситуации.
Понятно, что мы говорим о стабильности, о выходе из сложившейся ситуации. Можем предполагать, из-за чего или как именно ситуация может выйти из-под контроля, однако пока к этому предпосылок нет. Судя по сообщениям СМИ, ситуация в месте возникновения первого очага инфицирования коронавирусом стабилизировалась. Надеемся на положительную тенденцию и в остальных странах, серьезно затронутых пандемией.
Конечно, мы, тренерский штаб и футболисты, предполагаем, что во всех странах чемпионаты будут доиграны. Будет правильно, если не будет возникать вопросов по поводу завершения спортивных соревнований», — цитирует Тимощука «Р-Спорт».
- 21 марта 2020
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